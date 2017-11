Bad Wildbad Fünf Tage gemeinsam musiziert

Bad Wildbad-Calmbach. Auch in diesem Jahr haben in den Herbstferien wieder circa 40 Jugendliche im Alter von zehn bis 17 Jahren aus verschiedenen Musikvereinen des Blasmusikverbandes Calw gemeinsam fünf Tage in der Jugendherberge Herrenwies verbracht. In dieser Zeit haben sie ihre theoretischen und praktischen musikalischen Kenntnisse vertieft und am Ende die D1- oder D2-Prüfung nach dem "Calwer Weg" absolviert.

Abwechslungsreicher Stundenplan

Sieben Dozenten und fünf Betreuer standen zur Verfügung, um den Jugendlichen einen abwechslungsreichen Stundenplan, bestehend aus Instrumentalunterricht, Theoriestunden, Gehörbildung, Orchesterproben und Ensemblespiel zu bieten. Auch der Spaß sollte natürlich nicht zu kurz kommen und ein nachmittäglicher Ausflug zur Bobbahn am Mehliskopf stand ebenfalls auf dem Programm.