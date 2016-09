Bad Wildbad Freundlicher Helfer

In letzter Minute – die Schiebtür am Zugang zum Bahnsteig beginnt sich schon zu schließen und der warnende Piepston hat eingesetzt – eilt noch ein Ehepaar heran. Die älteren Leute sind auswärtige Besucher.

Der Mann hat den Geldbeutel in der Hand. Das Paar hat in der Eile den Automaten und auch die rechts vom Eingang geöffnete und besetzte Kasse übersehen. Dorthin wollen beide nach entsprechendem Hinweis schnell zurück. Aber dann wäre die Bahn weg, die nächste in einer halben Stunde abzuwarten.

"Kommen Sie rasch herein", sagt der Kontrolleur, der sich bei Bedarf auch als Coach sieht, "das machen wir oben am Automaten". Auf der Fahrt klärt Kappel noch ein paar Fragen. Er weist darauf hin, dass es dank der Schwarzwald-Gästekarte einen vergünstigten Tarif für die Besucher gibt und es ja gut auf den Baumwipfelpfad reicht. Denn es ist früher Nachmittag, und die letzte Talfahrt ist an diesem Tag erst um 20.45 Uhr – an manchen Tagen noch später – im Fahrplan vermerkt. Oben hilft der freundliche junge Mann noch beim Nachlösen der Tickets.

"Ja, das gibt es auch gelegentlich", erklärt der Kontrolleur und Helfer auf die Frage, ob er auch schon Schwarzfahrer ertappt hat. Ob es dann ohne Aufschlag abgeht, das bleibt offen.

Besonders an Tagen, wenn viel Betrieb ist, aber auch zwischendurch, tut Kappel in der und um die Sommerbergbahn seinen Dienst.