Bad Wildbad Freude über neues Fahrzeug

Bad Wildbad-Sprollenhaus. Steffen Keller, Abteilungskommandant der Sprollenhäuser Wehr, wies in seinem Bericht darauf hin, dass in der Abteilung derzeit 24 Aktive sind. Es gab 19 Unterrichts- und Übungsabende. Wichtig sei die Teilnahme am Atemschutzworkshop für alle Wehren des Oberen Enztals gewesen, so Keller. Sechs Einsätze waren 2016 erforderlich. Außerdem gab es drei Ausschusssitzungen. Die drei neuen Aktiven Daniel und Sebastian Wuthe sowie Nils Sey­fried bestanden ihre Lehrgänge.

Stadtbrandmeister Tido Lüdtke gab Einzelheiten zum neuen Löschfahrzeug MLF 4/40 bekannt. Es sei eine gute Wahl getroffen worden. Die Einsatzmöglichkeiten bei Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistungen würden verdoppelt. Das Fahrzeug verfügt über einen Löschwassertank mit 1000 Litern, enthält Atemschutzgeräte, wovon zwei bereits bei der Anfahrt angelegt werden können, und Steckleitern mit bis zu elf Metern Länge. Bewusst habe man auf allen "Firlefanz" verzichtet, trotzdem sei das neue Fahrzeug das Hochwertigste seiner Art. Es kostete rund 192 000 Euro.

Küche auf Vordermann gebracht