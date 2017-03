Bad Wildbad Formen oder Farben im Mittelpunkt

Bad Wildbad. Klaus Gusowski, Vorsitzender des Freundeskreis Quellenhof, eröffnete diese Ausstellung, die den Titel "Outside – in" – eine etwas abstrakte Kunstrichtung, die dem Betrachter Zeit lässt, eigene Interpretationen zu entwickeln.

Anita Heger, 1956 in Bruchsal geboren, lebt und arbeitet gegenwärtig in Wurmberg bei Pforzheim. 1982 schloss sie ihr Studium der Kunst und Kunsterziehung in Karlsruhe ab und ist beruflich als Lehrerin tätig, zusätzlich ist sie freie Künstlerin.

Gusowski erläuterte in seiner Laudatio den interessierten Zuhörern, dass die Künstlerin sich der abstrakten Kunstrichtung des Informel verschrieben hat.