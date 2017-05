Bad Wildbad Festumzug als Höhepunkt des Jubiläums

Auch Bad Wildbads Bürgermeister Klaus Mack, der eigentlich mit Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel stilecht im offenen Landauer den Umzug von der Paulinenstraße über die König-Karl-Straße bis zum Kurpark anführen durfte, bestätigt anschließend, während Gemeinderat Jochen Borg ihn mit frischem „Quellwasser“ aus dem Schwamm „badet“: „Ja, beim letzten Umzug hat's genieselt. Dieses Mal sind wir wirklich gesegnet.“

So kam sogar fast ein bisschen Karnevals- und auch Festival-Atmosphäre entlang des wohl am Ende so zwei, drei Kilometer langen Lindwurms auf, der über eine Stunde lang die ganzen Innenstadt von Bad Wildbad in einen wahren Festtags-Taumel versetzte. Glücklich, wer einen der raren Schatten- oder gar Sitzplätze ergatterte. Und welch gute Idee von so mancher der Fuß- und bunten Wagen-Gruppen, statt Kamellen – die es auch reichlich gab – lieber kaltes Wasser oder (noch besser!) eiskalten Wein aus Wildbads Partnerstadt Cogolin auszuschenken.

Der vielleicht beste Vorschlag des Tages kam von einem kleinen Jungen der Wilhelmschule, der größten Gruppe des Umzugs: „Können wir nicht auch das 651. Jahr des Überfalls feiern!?“ Denn solch ein Fest für wirklich Alle möchte hier wohl jeder so schnell wie möglich wieder feiern.