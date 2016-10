Bad Wildbad Fernsehteam in Kurstadt unterwegs

Nach dem Aufnehmen kommt der Schnitt, der auch runde zehn Tage in Anspruch nimmt. Weiter geht es dann mit dem Texten und Vertonen. Der Auftrag der SWR-Redaktion lautet, das Leben und die Entwicklung einer ländlichen Kurstadt zu beleuchten. Dazu wurde Bad Wildbad ausgewählt.

Zwei Glücksfälle

Es hat mächtig gelitten unter den Gesundheitsreformen, hat Ärzte und Einrichtungen, in jüngerer Zeit zwei Cafés verloren. Das wird im Beitrag nicht übergangen, aber wichtiger nach der unvermeidlichen Bilanz ist Richter aufzuzeigen: "Was wird unternommen, um die Stadt wieder auf die Beine zu bringen?"

Da erklärt der Filmemacher, er habe als zweites Standbein neben der Bäderkultur unter dem Stichwort Besuchermagnet zwei Glücksfälle der jüngeren Vergangenheit entdeckt: die mit sieben Millionen Euro sanierte Bergbahn und den Baumwipfelpfad. Ein drittes Standbein könnten Tagungen werden. Natürlich seien die Leerstände nicht zu übersehen. Aber es gebe auch Investitionen von Menschen, die an die Zukunft der Badestadt glauben. So seien ihm beispielsweise das von der hierher zurückgekehrten Wildbaderin Tanja Pfeiffer eröffnete Café Jats oder ein Betrieb mit gesicherter Nachfolge wie das Hotel Rossini begegnet.

Innovative Unternehmen

Auch in einige innovative Unternehmen soll noch Einblick genommen werden. Das gilt für Betriebe mit großer Mitarbeiterzahl genauso, wie für kleinere, etwa den E-Move-Park auf dem Sommerberg. Man darf also gespannt sein, was im April nächsten Jahres 45 Minuten lang über das Obere Enztal in den "Pantoffelkinos" im Ländle zu sehen und hören sein wird.