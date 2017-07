Bad Wildbad Fast zwei Wochen lang außer Betrieb

Stationen haben unterschiedliche Eigentümer. Neben der ENCW gehören sie der Sparkasse Pforzheim Calw, Städten und Gemeinden, dem Landkreis sowie privaten Unternehmen. Die Eigentümerstruktur ist je nach Ladestation unterschiedlich. Die Ladesäule in Calmbach zum Beispiel gehört der ENCW, der Sparkasse Pforzheim Calw und dem Kreis.

Technik immer besser

Calmbach sei die erste und bislang einzige Ladesäule im von der ENCW betriebenen Netz, die so lange ausgefallen sei ,sagte Becker: "Das ist ein Ausreißer." Generell seien die Säulen innerhab von 24 Stunden repariert, versicherte sie. Von den 18 Stationen falle im Monat eine aus – Tendenz fallend. Es gebe immer weniger Probleme, weil die Technik immer besser werde, so Becker. Das gelte nicht nur für die Stationen selbst, sondern auch für die Fahrzeuge, machte sie deutlich. Denn manchmal werde ein Defekt an der Säule auch durch ein Auto verursacht. Wenn eine Säule ausfällt, sehen dies die Mitarbeiter der ENCW gleich an ihren Monitoren. Die Station in Calmbach ist seit April 2016 in Betrieb. Die ENCW betreibt die Säule. Der Strom ist kostenlos.