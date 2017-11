Bad Wildbad Fast so etwas wie die Marseillaise der Reformation

Zahlreiche Akteure

Den Gottesdienst in der voll besetzten Stadtkirche gestalteten der Posaunenchor Sprollenhaus unter der Leitung von Ewald Haag sowie der Chor mit den Sängern des Kirchenchors Calmbach und der Kantorei Wildbad, den Angelika Bertsch leitete. An der Orgel und am Klavier musizierte Susanne Fuierer, zum Teil begleitet von Annerose König (Querflöte). Zu hören war außerdem das Duo Tanja Morozova (Klavier) und Joachim Erk (Gitarre und Gesang). Durch den Gottesdienst führte Pfarrer André Bohnet. Zur Reformation passende Impulse kamen von den anderen Geistlichen des Oberen Enztals Thomas Föll, Martin Kohnle, Gottfried Löffler und Susanne Germann.

Um das Besondere des Reformationsfestes hervorzuheben, waren Altar und Kanzel mit roten Paramenten versehen, die nur an hohen Fest- und Feiertagen die Kirche schmücken. Eine große Gedenkkerze mit der Lutherrose wies auf das Jubiläum hin.