Bad Wildbad Farbe blättert ab

So regte er unter anderem an, die Bergbahn zu beleuchten. Außerdem könne man doch auch am alten Sommerbergbahnwagen bei der Kreisverkehrsanlage an der Stadtzufahrt aus Richtung Calmbach Licht anbringen.

Auf Fundament gesetzt

Zur Erinnerung: Einer der beiden alten Wagen der Sommerbergbahn, die im Zuge der Generalsanierung ausgemustert wurden, ist Ende 2011 auf die Schienen des dortigen Fundaments gesetzt worden. Zuvor wurde der zehneinhalb Tonnen schwere Blickfang mit einem Tieflader zum Platz transportiert.