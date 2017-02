Bad Wildbad Familienrundweg: Bänke-Sponsoring hat begonnen

Und wie kommt man an eine solche Bank? Die Antwort auf diese Frage kam beim Pressegespräch im Wildbader Rathaus von Ursula Jahn-Zöhrens als Vorsitzende des Vereins "Familientreff Karussell", die von Vorstands-Beisitzerin Sandra Schmauder begleitet wurde. Der Verein hatte sich bei seiner jüngsten Hauptversammlung für diese Aktion entschieden und ist eine entsprechende Kooperation mit der Stadtverwaltung eingegangen, mit der er das Aufstellen der gesponserten Bänke organisiert. Und zwar gegen eine nach oben unbegrenzte Mindestspende von 330 Euro.

Und wie erfolgte die Abwicklung? Der Wunsch für die Aufstellung einer solchen Sitzbank mit dem eingebrachten "kalten Herz" und dem Namen des Sponsors ist nur schriftlich an Ursula Jahn-Zöhrens, Alte Dobler Straße 2, Bad Wildbad oder über die E-Mail-Adresse an den Verein zu richten (info@familientreff-karussell.de). Danach erhält der Sponsor eine Bestätigung mit der Bitte, den Betrag von 330 Euro – oder mehr – dem Verein innerhalb von zehn Werktagen zuzuleiten. Wobei es sich Ursula Jahn-Zöhrens zufolge um eine Ausschlussfrist handelt. Und zwar deshalb, weil nur 20 Bänke aufgestellt werden und durch verspätete Zahlungen weitere Spendenzusagen nicht verzögert oder blockiert werden sollen. Eile ist also angesagt, um auf sich als Sponsor einer Bank am Familienrundweg aufmerksam zu machen.

Handarbeit ist angesagt

Wie von Revierleiter Andreas Wacker beim Pressegespräch zu hören war, werden im Zusammenhang mit dem Familienrundweg in Sichtweite der Eltern mehrere Pfade für Kinder angelegt, die einen zusätzlichen Erlebniswert vermitteln.

Die ersten Arbeiten am Familienrundweg haben im vergangenen Herbst mit Helfern des Vereins für soziale Rechtspflege in Pforzheim mit einer finanziellen Förderung seitens des Europäischen Sozialfonds begonnen. "Hacke, Spaten, Schaufel und bei Bedarf eine Motorsäge sind unsere Arbeitsmittel", hatte Björn Ortmann als Betreuer der Gruppe damals erklärt, womit ein Einsatz schwerer Arbeitsmaschinen vermieden werden konnte.

Derzeit wird der in den Familienrundweg noch im Herbst eingebrachte Grobschotter mit einem Feinschotter abgedeckt, sodass der Belag hergestellt werden kann.

Beim Pressegespräch betonte Ursula Jahn-Zöhrens auch als Bad Wildbader Stadträtin die gute und problemlose Zusammenarbeit mit dem städtischen Forstbetrieb, wobei Revierleiter Andreas Wacker seiner Truppe eine gute Arbeitsleistung bescheinigte.