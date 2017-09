Bad Wildbad Familien feiern Räuberberg-Geburtstag

Und diese bietet bekanntlich seit beinahe genau drei Jahren eine Vielfalt von Möglichkeiten, sich auszutoben. Aufmerksamen Besuchern fiel am Sonntag das neue Portal auf, das mit einem großen bunten Schild auf den Namen des Spielplatzes hinweist, der ihm bei der Eröffnung verliehen wurde.

"Nachdem uns die Farben gesponsert wurden, hat Annemarie Kienzler die Gestaltung übernommen", verwies Ursula Jahn-Zöhrens, Vorsitzende des Vereins "Familientreff Karussell", auf das ehrenamtliche Engagement. Schon bei der Herstellung der Anlage wirkte der Verein mit und nach wie vor ist der Räuberberg immer wieder in die Aktivitäten des Vereins eingebunden.

Nicht nur Kinder und Jugendliche bis 15 Jahrenhaben Spaß auf dem Räuberberg. Bekanntlich haben dann auch die Eltern ihre Freude, wenn dem Nachwuchs so viel geboten wird, dass ihm beinahe die Puste ausgeht. Der Verein "Familientreff Karussell" hatte eigens für die Geburtstagsfeier noch für mehr Abwechslung gesorgt. So beteiligten sich unter anderem die Pfadfinder an der Geburtstagsfeier mit etlichen Stationen und bei einem kleinen Kinderflohmarkt wechselte so manches Buch oder Spielzeug seinen Besitzer.