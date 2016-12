Bad Wildbad Evangelisches Jugendwerk präsentiert erweitertes Freizeitangebot

Reise nach Israel als Höhepunkt

Dort bietet das Evangelische Jugendwerk Bezirk Neuenbürg (EJW) erstmals ein Fußball-Camp im neuen Freizeitheim Sprollenhaus an.

In der ersten Sommerferienwoche findet das traditionelle Sommerlager "Sola" auf dem Zeltplatz in Sprollenhaus statt. Kinder, die Übernachtungen im Haus vorziehen, wird mit dem Ferienspaß im Freizeitheim Sprollenhaus in der vorletzten Sommerfereinwoche ein entsprechendes Freizeitformat angeboten. Für Interessierte ab 16 Jahren bietet das EJW im Freizeitheim Sprollenhaus am Ende des Reformationsjubiläumsjahres ein "Wochenende mit Martin Luther" an. Zudem gibt es in den Sommerferien eine Freizeit für Jugendliche in den Niederlanden. Für junge Erwachsene wird im Juni eine viertägige Fahrt nach Hamburg angeboten. Höhepunkt für die Altersgruppe ist eine Israelreise zu Beginn der Sommerferien. Abgerundet wird das Angebot mit einem Fahrrad-Wochenende und einer Fahrt zum evangelischen Kirchentag in Berlin.