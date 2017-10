Bad Wildbad Evangelische Insel

Bad Wildbad. Die Reformation kam mit Verspätung nach Württemberg: 17 Jahre, nachdem Martin Luther seine 95 Thesen veröffentlicht hatte. Wie die von altgläubigen Gebieten umgebene "evangelische Insel" nachhaltig durch die Erkenntnisse der Reformatoren beeinflusst wurde, erklärt Hans-Dieter Frauer in einer Veranstaltung am Montag, 9. Oktober. Sie findet ab 19.30 Uhr im Ludwig-Hofacker-Haus (Hohenlohestraße 2) in Bad Wildbad statt.