Bad Wildbad "Etwas bleibt" mit Hintergrundgeschichten

Faszinierende Wurzeln

Die Art und Weise, was Barth-Grözinger überhaupt zum Schreiben dieses Buches veranlasst hat und was sich daraus entwickelte, faszinierte. Die in Calmbach geborene Schriftstellerin war Lehrerin für Deutsch und Geschichte am Peutinger-Gymnasium in Ellwangen. Da es in Ellwangen einen jüdischen Friedhof gibt, bot sie ihren Schülern im Jahr 2000 das Projekt "Jüdisches Leben in Ellwangen" an, da Holocaust und Konzentrationslager den Schülern durchaus bekannt war. Wie veränderte jedoch das ›Dritte Reich‹ das alltägliche Leben der jüdischen Mitbürger in der ostwürttembergischen Stadt?

Bei ihrer Recherche stießen die Schüler auf "Erich Levi", der nach dem Kriegsende als amerikanischer Offizier nach Ellwangen kam und dort den von den Nazis eingeebneten jüdischen Friedhof wieder herstellen ließ. Erich Levi – sein Vater war Viehhändler – war nämlich Schüler am gleichen Gymnasium gewesen, wie die ihm nachforschenden Projektteilnehmer. Und damit wurde dieser "Mitschüler" immer interessanter, was sich schließlich auf die Frage "Wer war Erich Levi?" konzentrierte.