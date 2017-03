Bad Wildbad Erstaunlich viele Interessenten aus Russland

173 Mitglieder – drei mehr als im Vorjahr – hat die Dorfgemeinschaft, stellte Schriftführer Thomas Günthner fest, der außerdem über die beiden Vorstandssitzungen berichtete.

Bürgermeister Klaus Mack bedankte sich in seinem Grußwort für das aktive Vereinsleben im Stadtteil Sprollenhaus und den erfolgreichen Einsatz beim Seniorennachmittag. Mack wies auf die geplante Internetverbesserung hin, die noch in diesem Jahr für die südlichen Stadtteile erfolgen soll.

Neue Beisitzer

Die Neuwahlen verliefen positiv. Für den Vorstand wurden Rainer Weiß, Ingo Haag, Uwe Kappel und Thomas Günthner wiedergewählt. Bei den Beisitzern scheiden Karl-Heinz Haag und Steffen Keller aus, für sie wurden Daniela Wieland und Iris Beer nachgewählt. Weitere Beisitzer bleiben Dieter Bott, Jochen Günthner, Stephan Günthner, Franz Haag, Manfred Haag, Volker Haag, Richard Kilian, Michael Klumpp und Bernd Wurster. Weiss betonte, dass die Dorfgemeinschaft durch ihre einsatzfreudigen Mitglieder lebe. Er dankte allen für ihren aktiven Einsatz.

Es gilt, neue jüngere Mitglieder zu gewinnen, um den Fortbestand der Dorfgemeinschaft zu sichern.

Den zweiten Teil der ­Mitgliederversammlung gestaltete Hans Schabert, Vorsitzender des Kreisgeschichtsvereins, und ausgewiesener Experte in der regionalen Geschichte. Seinen mit Fotos per Powerpoint bebildeter Spaziergang in die Vergangenheit begann er mit Sprollenhaus, das im Jahr 1860 173 Einwohner zählte, die "unbemittelt sind" und versuchen, "ihr Auskommen hauptsächlich durch Arbeiten in den Waldungen und Floßgeschäften zu sichern".

Schaberts heimatkundlicher Blick ging jedoch auch in die Region hinaus.

Vorsitzender Weiss gab zum Abschluss der Versammlung einen Ausblick auf das Programm für dieses Jahr: Arbeitseinsatz am historischen Rundweg (25. März), Osterfeuer (15. April), Mai-Hocketse (29. April), Seniorennachmittag (5. Mai), zwei Frühstücksgruppen (22. Juni und 11. Juli), Heidelbeerfest mit der Wanderakademie (22. Juli), Teilnahme am Kinderferienprogramm in den Sommerferien, Erlebnistag am Rundwanderweg (10. September) und Adventsmarkt (1. Dezember). Insgesamt stehen acht Veranstaltungen an.