Bad Wildbad Erneut schöne Adventsfenster

Jeden Abend gegen 18 Uhr wird eines geöffnet. Am 24. Dezember, dem Heiligabend, wird an der Dorfkirche das letzte Fenster beleuchtet, so dass der Kalender komplett ist.

Wieland freut sich, dass dem Öffnen immer Besucher beiwohnen: "Da kommen Dorfbewohner, die man sonst das ganze Jahr über kaum sieht, und in dieser Jahreszeit abends sowieso nicht. Das finde ich toll".

Was es zu sehen gibt, ist ganz unterschiedlich. In Wielands Adventsfenster mit der Nummer zehn ist die Geschichte vom Sterntaler zu sehen. Wieland bot außer ihrem tollen Adventsfenster ein kleines Feuer und Glühwein zum Wärmen Kartoffelsuppe und Stollen an, während vom Balkon weihnachtliche Klänge von vier jugendlichen Bläsern aus Sprollenhaus und Enzklösterle erklangen.