Bad Wildbad "Ernas fideler Ausflug" reißt das Publikum zu Lachsalven hin

Bad Wildbad. Ein voller Erfolg war wiederum der Theaterabend des Gesangvereins 1919 Sprollenhaus am Samstag in der voll besetzten Festhalle. Der gute Ruf des Laienspieltheaters liegt vor allem an den mitwirkenden "Schauspielern", die weder Zeit noch Mühe scheuen, um einmal im Jahr ein unterhaltsames schwäbisches Lustspiel auf die Bretter zu bringen, aber gleichzeitig auch am Verantwortlichen für die Auswahl und Gestaltung des Stücks.