Bad Wildbad Ergebnis des Lehrgangs gnadenlos um die Ohren gehauen

Eröffnete die Bigband ihr Programm im Glenn-Miller-Sound, so stellte man anschließend rasch fest, dass sie feinsten Jazz beherrscht und mit erstklassigen Instrumentalsoli das Publikum begeistert. Auch eine Gruppe von Gastlehrkräften aus der Türkei, die in der Landesakademie einen Lehrgang für muttersprachlich türkischen Unterricht begonnen hatten, erhielten dadurch einen vielleicht etwas unerwarteten Einblick in das Musikleben einer deutschen Lehrer-Bigband. Zudem bildeten sie auch das Bindeglied zum zweimonatigen "Festi-wall", einem Kooperationsprojekt der "AG Menschen Miteinander", das von Hubertus Welt initiiert wurde und für ein friedliches Miteinander steht.

Der Jubilar des Abends war Frank Sinatra, der im vergangenen Jahr seinen 100. Geburtstag hätte feiern können. Mayer verstand es ausgezeichnet, eine Hommage für den Superstar gesanglich darzustellen. Mit Hut auf der Bühne begeisterte er unter anderem mit "The lady is a tramp" und "New York, New York". Aber auch dem vor kurzer Zeit völlig unerwartet verstorbenen Sänger Roger Cicero widmete Mayer zwei Songs.

Wechselnde Besetzung

Sehr ausgewogen zeigte sich die instrumentale Besetzung der Lehrer-Bigband: fünf Saxophone, fünf Posaunen und ebenso viele Trompeten, die zum Teil in wechselnder Besetzung auftraten. Dazu Klavier und Keyboard, Bass, E-Gitarre und Schlagzeug – insgesamt eine hervorragende Besetzung, die vom Saxophonist Stefan Zenth musikalisch geleitet wurde.

"Wir hauen Ihnen das Ergebnis unseres heute zu Ende gehenden Lehrgangs gnadenlos um die Ohren", meinte Mayer humorvoll. Andererseits bekräftigte er, dass der Auftritt im Kursaal ein "reines Genussspiel" sei. Und auch für die Zuhörer war es durchaus ein instrumentaler Genuss, vor allem, wenn bekanntere Jazzstandards gespielt wurden oder man abschweifte zum melancholisch eleganten "La mer", einem der bekanntesten Lieder von Charles Trenet (1913-2001), das Mayer in französischer Sprache gefühlvoll darbot.

Zum Abschluss des Konzerts gab es viel Beifall und die Direktorin der Landesakademie, Carmen Mattheis, hofft, dass man im nächsten Jahr erneut ein Konzert mit der Landes-Lehrer-Bigband genießen könnte.