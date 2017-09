Bad Wildbad Erdrutschartige Verluste für die CDU

Oberes Enztal. Diese Region war noch bei der Bundestagswahl 2013 reinstes CDU-Land. In Bad Wildbad erreichten die Christdemokraten wahre Traumergebnisse. In Bad Wildbad kam die CDU beispielsweise auf 49 Prozent, in Enzklösterle sogar auf 55 Prozent.

Davon war in diesem Jahr nicht mehr viel zu sehen. Im Wahlbezirk Sprollenhaus/Nonnenmiß etwa sank die Zustimmung für die CDU von sagenhaften 70 Prozent im Jahr 2013 auf "nur" noch 50,4 Prozent. Das ist allerdings immer noch das beste Wahlbezirksergebnis bei der Zweitstimme. Im Bezirk Bad Wildbad Rathaus büßte die CDU sogar 21 Prozentpunkte ein (von 55,4 auf 34,4 Prozent) und im Forum König-Karls-Bad war es sogar 22,4 Prozent Verlust (von 57,8 auf 35,4 Prozent). Auffällig ist, dass Hans-Joachim Fuchtel im Schnitt rund fünf Prozent mehr Stimmen erhielt als seine Partei. Sein bestes Ergebnis erreichte er in Sprollenhaus/Nonnenmiß mit 59,1 Prozent, im Bezirk Ludwig-Hofacker-Haus reichte es dagegen nur noch zu 33 Prozent.

Auch die SPD tat sich schwer und blieb in allen Wahlbezirken unter dem Bundesdurchschnitt. Das beste Ergebnis holte Saskia Esken mit 21,9 Prozent bei der Briefwahl in Höfen. Das schlechteste Ergebnis erzielte sie im Bezirk Sprollenhaus/Nonnenmiß mit 12,1 Prozent (Zweitstimme 12,4 Prozent).