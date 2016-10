Bad Wildbad Enzblick: Hocketse zur Entschädigung

Baustellen-Führungen

Dort, wo es unten am Zugang und Aufbau eine Umgestaltung gebe, würde – dem Ortsbild Rechnung tragend – der Bau dem ursprünglichen, historischen Bestand angepasst. Dies sei auch ein Wunsch des Gemeinderats gewesen.

Hinsichtlich der als "Entschädigung" gedachten Hocketse für die zeitweilig baulärmgeplagten Bad Wildbader Einwohner in der Umgebung des "Enzblicks", hat man sich in Herrenberg in Abstimmung mit der Stadtmarketing-Abteilung eine zeitliche Verschiebung ins nächste Frühjahr überlegt. "Dann können wir auch auf der Baustelle etwas zeigen", unterstreicht Hohenberger.

Mit den Räumen der Drogeriemarktkette Rossmann, für den Bäckereiverkauf und das Café Raisch sowie die 18 Wohnungen ist man dann schon ein ganzes Stück weiter.

Es soll Baustellen-Führungen geben. Gedacht ist daran, das Ganze mit einem der geplanten verkaufsoffenen Sonntage zu verbinden.