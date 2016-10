Bad Wildbad Endlich wieder im Trockenen

Bereits die Siedlungen Windhof, Lautenhof und Christophshof werden von den regelmäßig verkehrenden Bussen angefahren. Wichtiger noch ist die Verbindung nach Sprollenhaus und Enzklösterle. Bei schönem Wetter kein Problem. Doch wenn es regnet, sind die Häuschen an den Bushaltestellen sehr gefragt – allerdings nur, wenn sie dicht sind.

Deshalb wurden die vor mehr als 35 Jahren errichteten Wartehäuschen in den vergangenen Wochen sowie Monaten von Mitarbeitern des Städtischen Bauhofs überprüft und repariert. Den größten Reparaturbedarf hatten die Dächer, die noch mit löchrigen Wellasbestplatten gedeckt waren. Nach deren Entfernung wurde das Dach mit Bitumenschindel wasserdicht gemacht. Aber auch am Sockel waren Arbeiten notwendig, weil die Dielen zum Teil abgefault waren. Daher wurden die zahlreichen Heftklammern, mit denen Plakate angebracht worden waren, abgeschliffen. Zu guter Letzt strich man die recht dunklen Bushäuschen mit hellerer Farbe frisch an – sie bieten nun einen freundlicheren Anblick. Übrigens ist zukünftig das Plakatieren an den Holzwänden verboten.