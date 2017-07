Bad Wildbad Einsatzleiter wird dringend gesucht

Bad Wildbad. Aus diesem Grunde wird dringend ein Nachfolger gesucht. Die Dienste für Menschen mit Behinderungen umfassen unter anderem: Hilfe beim Einkaufen, Spazierengehen, Gespräche, Zuhören sowie viele Fragen beantworten.

"Unser kleiner Verein – derzeit nur 22 Mitglieder – leistet einen beachtenswerten Beitrag für die Gäste in den Rehabilitationseinrichtungen Quellenhof und Olgabad", betonte Thomas Föll, Vorsitzender von "Die Brücke" in seiner Begrüßung bei der Mitgliederversammlung des inzwischen seit 35 Jahren bestehenden Vereins. Die Dienste der Helfer kämen gleichermaßen gut bei den Gästen und den Einheimischen an. Föll dankte allen Helfern und Unterstützern. Sein besonderer Dank ging an Heide Schmid für die ständige Einsatzplanung, sowie an seinen Stellvertreter Thomas Sandvoss und Kassiererin Hildegard Grieb.

