Bad Wildbad Einführung ist ein Muss

Zum Inhalt: 1930 gibt es vor allem in den Großstädten – im Film ist es Berlin – Straßenkämpfe zwischen Kommunisten und Faschisten. Heini ist der Sohn eines sozialistischen Arbeiters, der sich zur Hitlerjugend (HJ) hingezogen fühlt, dort mitmacht und schließlich von den Kommunisten ermordet wird und damit den "Heldentod" stirbt.

Die Gegensätze werden dabei krass überzeichnet, sowohl in den Filmfiguren als auch in der Lebensform. Die Kommunisten sind lasterhaft und vulgär, die HJ ist brav und vaterlandstreu.

Vom Institut für Kino und Filmkultur war dessen Gründungsmitglied Horst Walther anwesend, der in den "Film voll Opfergeist" einführte. Er stellte dabei zuerst deutlich klar, dass die Informationsmöglichkeiten jener Zeit überaus eingeschränkt waren. Es gab weder Fernsehen, Internet noch Handys oder Auslandspresse. Es gab zudem kaum Auslandsreisen – und wenn, dann nur für sehr Wohlhabende und Zuverlässige. Es gab keinen Schüleraustausch, kein Auslandsstudium, keine Städtepartnerschaften. Es war eine geschlossene und einseitig informierte Welt, die den Menschen und vor allem den jungen Leuten in Deutschland damals zur Verfügung stand. So wurde das Filmschaffen überwiegend für Rassismus, Antisemitismus, Durchhalten und Propaganda für das NS-Regime genutzt. Ausländische Filme wurden nur dann gezeigt, wenn sie den Interessen der Regierenden entsprachen.

Die Jugend wurde so früh wie möglich in die Organisationsstruktur der Partei einbezogen – bei den Jungen war es die Hitlerjugend, bei den Mädchen der "Bund deutscher Mädels". Die Jugend wurde dabei, entsprechend dem Führerprinzip, gegliedert und körperlich und ideologisch geschult. Vorrangige Erziehungsziele waren Befehl, Gehorsam, Kameradschaft, Disziplin und Selbstaufopferung für die Volksgemeinschaft. Diese Dinge wurden im Film durchaus subtil aufgezeigt. In der sich anschließenden Diskussion stellte Walther die filmische Machart vor, wobei er deutlich hervorhob, dass in den 1920er-Jahren die höchste Filmkunst zu verzeichnen war. Er zeigte die persönliche Einengung der Individuen auf, und gleichzeitig die filmischen Besonderheiten, welche diese Formen zeigten. Für viele der teilnehmenden Schüler war diese Einengung in der damaligen Zeit nahezu unbegreiflich.