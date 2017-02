Bad Wildbad Einen Anschluss an das Kanalnetz angeregt

Die Verwaltung und Betreuung eines Jugendzeltplatzes sind vielleicht sogar Alleinstellungsmerkmale, auf welche die gemeinsame Jugendfeuerwehr der Wehren Bad Wildbad und Höfen stolz sein können. Gerhard Wurster leitet die Jugendfeuerwehr und trug die Ergebnisse vor.

"Das Wetter meinte es mit den anwesenden Gruppen sehr gut, aber auch mit uns", freute sich Wurster. Wegen der trockenen Witterung musste der Rasen nur drei Mal und nicht sieben Mal wie im Jahr zuvor gemäht werden.

Belegt war der Zeltplatz im vergangenen Jahr von 16 Gruppen mit insgesamt 1412 Personen, die es auf 4468 Aufenthaltstage mit 3238 Übernachtungen brachten. Dabei war der Zeltplatz vom 1. Mai bis zum 27. September 2016 an 94 Tagen voll belegt. Insgesamt waren Mitglieder und Betreuer der Jugendfeuerwehr 324 Stunden mit dem Zeltplatzbetrieb befasst. Schon seit Juni 2016 ist der Platz mit Zusagen für das Jahr 2017 ausgebucht. "In den Jahren 2018 und 2019 sind alle Ferientermine schon voll belegt, nur einige Wochenenden sind noch frei. Und für die Jahre 2020 bis 2024 habe ich bis jetzt sieben Verträge mit großen Gruppen abgeschlossen", so Wurster. Bei einer so intensiven Nutzung des Zeltplatzes erhofft er sich einen schnellstmöglichen Anschluss der Anlage an das Kanalnetz erhofft, sodass damit die Grubenentleerung entfallen könnte.