Bad Wildbad Eine Sitzbank zum Abschied

Bad Wildbad-Calmbach. Landwirtschaftsmeister Kopp war in jungen Jahren im Rückebetrieb seines Schwiegervaters im Raum Stuttgart im Einsatz. Im Oktober 1983 trat er in die Dienste des seinerzeitigen Staatlichen Forstamtes Bad Liebenzell und war als Maschinenführer in dem von Hermann Weber geleiteten Revier Kaffeehof im Einsatz. Dieses hatte die spezielle Aufgabe, neue Forstmaschinen zu testen.

Mit der forstlichen Verwaltungsreform im Jahr 2005 wechselte Kopp in die Dienste des Calwer Landratsamtes und wurde im Jahr 2007 nach dem Orkan Kyrill zur Sturmholzaufarbeitung zum Forstamt Eibenstock (Sachsenforst) im westlichen Erzgebirge entsandt.

Nach seinem Wechsel zum Forstlichen Hauptstützpunkt Calmbach im Jahr 2009 arbeitete Kopp ab November 2010 mit dem neu entwickelten Sechsrad-Klemmbankschlepper.