Bad Wildbad Einbrecher sucht gleich fünf Hotels heim

Während es ihm gelang, in der Bätznerstraße, in der Olgastraße, in der König-Karl-Straße und in der Wilhelmstraße mit brachialer Gewalt in die Häuser einzudringen, scheiterte er an einer Hoteltür in der Bätznerstraße.

Der Täter erbeutete jeweils nur geringe Geldbeträge. Der Sachschaden wird insgesamt auf mehrerer tausend Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Bad Wildbad unter der Telefonnummer 07081/93900 erbeten.