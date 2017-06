Bad Wildbad Ein zuverlässiger Sachwalter

Bad Wildbad. Am Montag findet auf dem Waldfriedhof in Bad Wildbad ab 14 Uhr der Trauergottesdienst für Walter Mühlthaler statt. Unerwartet verstarb der frühere Kämmerer der Stadt im Alter von 79 Jahren. In mehreren Vereinen war der gebürtige Pforzheimer bis in die letzten Tage aktiv. Er wuchs in Dobel auf und wurde in den 1960er-Jahren zum Badstädter.