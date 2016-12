Bad Wildbad Ein Vortrag über bedeutenden Arzt und Dichter

Bad Wildbad (cht). Kerner (1786-1862), war zwar nur ein Jahr lang als Arzt in Wildbad (1811/12), aber sein Buch "Das Wildbad im Königreich Württemberg" ist die erste ausführliche Beschreibung der Stadt, der Thermalquellen und deren Wirksamkeit für die Badegäste. Nicht nur die Kernerstraße erinnert an den schwäbischen Dichter der Romantik, sondern auch das Kernerzimmer im Forum König-Karls-Bad und zwei Verse aus seinem Gedicht für die württembergische Königin Katharina. Diese beiden Verse finden sich in gut lesbarer Schrift an der Brunnenwand im großen Saal des König-Karls-Bades. Auf Einladung der Volkshochschule sprach Literaturwissenschaftlerin Anette Ochsenwadel im Forum König-Karls-Bad über Kerner. Er hatte in Weinsberg, wo er die längste Zeit seines Lebens verbrachte, einen großen Freundeskreis. Er war unterhaltend, freundlich, weltoffen, aber auch medizinisch sehr genau. Kerner war durchaus auf der Höhe der Naturwissenschaften seiner Zeit, beschrieb Symptome der Patienten, analysierte diese, behandelte psychisch Kranke und empfahl seelische und moralische Heilmittel.