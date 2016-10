Bad Wildbad Ein vielversprechender Anfang

Kern der Band war das Höfener Jochen Volz-Duo mit Jochen Volz (Gitarre) und Markus Bodamer (Percussion). Vervollständigt und klanglich verstärkt wurde dieses durch Torsten Steudinger aus Dennach, der mit seinem E-Bass den Gitarrensound hervorhob. Dazu kamen Anja Kohle aus Stupferich und Frank Kübler aus Höfen, die den gesanglichen Part übernahmen, wobei bisweilen die Stimmen der beiden vom Gitarrensound etwas unterdrückt wurden.

Positive Kräfte

Nach dem einleitenden noch etwas zurückhaltenden Instrumental "Fields of gold" ging Hubert Welt, der das Festi-Wall ins Leben gerufen hatte, nochmals auf den Sinn der Initiative ein. "Festi-Wall" will positive Kräfte stärken, Herzen öffnen, Vorbehalte überwinden helfen, Diskussionen anstoßen und Begegnungen ermöglichen, ohne dabei in Konfrontation zu gehen. Der ablehnenden Haltung, so Welt, gegenüber Fremden und Fremdem, die in weiten Kreisen der Bevölkerung bestehe, wolle man entgegenwirken. Deshalb gebe es einen bunten Strauß von sehr unterschiedlichen Veranstaltungen, die vor allem anregen sollen, die eigene Haltung zu reflektieren.