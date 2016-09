Bad Wildbad Ein riesiger Blickfang

Er möchte einfach die Rindenstreifen, die von verschiedenen gefällten Bäumen stammen, in organischen Formen darstellen.

Denkanstöße vermitteln

Das Gebilde steht auf dem Stumpf eines vor einiger Zeit aus Sicherheitsgründen gefällten Tulpenbaums und überdeckt diesen, der einen Durchmesser von 1,60 Metern hat. Seitlich wachsen bereits neue Triebe und ergänzen sozusagen das tote Rindenmaterial mit "lebendigen" Zweigen. Der junge aufstrebende Künstler, der in der Ladenzeile am Eingang des Kurparks Flechtarbeiten aus ganz unterschiedlichem Material ausstellt, sieht in seinem Werk einen Versuch, die Beziehung von Mensch und Natur zu symbolisieren – Organisches mit Konstruiertem zu verbinden. Denkanstöße will er vermitteln. Der Mensch mische sich durch Manipulation in die Natur ein.

Bereits beim Deutschen Bädertag im vergangenen Jahr waren Kunstwerke von Ulbrich im Kurhaus zu sehen.

Bernhard Mosbacher, Geschäftsführer der Touristik, wies bei der Vorstellung der Skulptur darauf hin, dass "Kunst im Kurpark" nicht neu sei. Der Platz auf der offenen Wiese vor der Englischen Kirche eigne sich sehr für dieses Rinden-Kunstwerk, da man es hier von mehreren Seiten betrachten könne. Für die Finanzierung stehe der sogenannten Investitionstopf für den Kurpark zur Verfügung und betreffe deshalb nicht den Marketingbereich.

Bürgermeister Klaus Mack bedankte sich im Namen der Stadt für das Projekt. Hans-Henning Saß, Initiator der "Kunst von hier" und Stadtrat, nannte das vergängliche Denkmal einen tollen Blickfang, der mit seiner Größe beeindrucke.

Stützende Konstruktion

Das Kunstwerk selbst besteht aus etwa 20 unterschiedlich geformten Teilen und wurde in zwei Tagen aufgebaut. Im Inneren befindet sich eine stützende Konstruktion. Auf die Frage, wie lange Ulbrich für die Herstellung der einzelnen Teile gebraucht habe, meinte der 26-Jährige lächelnd: Man dürfe nicht vergessen, dass er ja die Rindenteile selbst im Wald suche und sammle und dann im Atelier bearbeite, die Herstellung also viele Stunden benötige.