Bad Wildbad Ein positives Fazit nach drei Jahren

Die Abweichung zu 100 Prozent resultiert aus Ausnahmesituationen wie Unfall auf dem Einsatzweg, extreme Wetterlagen oder Duplizitätsfälle mit naheliegenden Rettungswachen.

Wandel spürbar

Diese ist in Schömberg-Schwarzenberg, etwa 15 Kilometer entfernt. Die Vorgaben zur Hilfsfrist erfüllt die Rettungswache Bad Wildbad mit einer durchschnittlichen Fahrzeit von sieben Minuten und 57 Sekunden. Auf die steigenden Zahlen bei Einsätzen angesprochen, verneint das DRK direkte Zusammenhänge mit der Tatsache, dass Ärztezahlen auf dem Land rückläufig seien und sieht die Gründe im demografischen Wandel begründet.

Zur Eröffnung sagte Ulrich Lunkenheimer, DRK-Ortsvereinsvorsitzender: "Die DRK-Rettungswache ist zu ihren Wurzeln zurückgekehrt". Was er damit meint ist die Vergangenheit der Rettungswache in Bad Wildbad, die am 7. September 1982 eröffnet wurde und bis in die 1990er-Jahre bestand, bevor der zeitweise Umzug nach Calmbach erfolgte. Nun, drei Jahre später kann ein positives Fazit gezogen werden, das Ziel, die Quote zur Erfüllung der Hilfsfrist konnte gesteigert werden und die Versorgung sei besser denn je.