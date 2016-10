Bad Wildbad Ein Jahrhundert Lebenserfahrung

Seit ihrer Geburt lebt sie in Bad Wildbad. Nach der Grundschule besuchte sie vier Jahre lang die Realschule, musste dann jedoch die Schule verlassen, da ihre Eltern das damals übliche Schulgeld nicht mehr bezahlen konnten. Anschließend war sie im Rathaus beschäftigt – zuerst am Aufzug, später an der Telefonanlage, bis sie 1938 eine Stelle bei der AOK erhielt. Dort arbeitete sie vormittags in Calmbach und nachmittags in Wildbad.

1960 verheiratete sich Rosa Hagenlocher mit Ernst Anklam, den sie in Wildbad kennengelernt hatte. Er war als Maurer und Bauleiter häufig im europäischen Ausland und in Ägypten tätig.

Seit 1959 ist sie in der Rennbachstraße zuhause und genießt seit 1976 ihren Ruhestand. Eine Haushaltshelferin und der Pflegedienst unterstützen sie zwar, kochen tut sie jedoch noch selbst.