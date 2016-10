Bad Wildbad Ein Hauch von Afrika in Bad Wildbad

Kurze Berichte

Platz ist ebenfalls für kurze Berichte von dem langen gemeinsamen Weg, der Afrika und Europa miteinander verbindet. Bruder Martin, wie Martin Ngnoubamdjum in Pforzheim genannt wird, ist dafür ein beredtes Beispiel. In seinem Heimatdorf Kondjok im Bamilekeland genießt er Häuptlingsstatus, die Deutschen regierten dort bis 1919 ganze 35 Jahre lang als Kolonialmacht. Nach seinem Studium der Theologie in Deutschland war "Bruder Martin" als Pfarrer Mitbegründer des Weltladens in Ulm im Jahr 1975.

Inzwischen ist der dortige Weltladen eine der größten Verkaufsstellen des fairen Handels in der Bundesrepublik.

"Soweit haben wir es noch nicht geschafft, aber wir arbeiten dran und wir freuen uns, dass wir inzwischen auf 20 erfolgreiche Jahre zurückblicken können", meint Reinhard Kafka.

Erwartet werden alte Bekannte wie Stefan Naundorf, der im Jahr 1996 den Weltladen in Wildbad aus der Taufe gehoben hat. Vertreter anderer Weltläden der Region haben ebenfalls ihr Kommen zugesagt. Mit von der Partie ist Jacqueline Roos von der AWO Pforzheim. Schließlich ist der Weltladen aus der Arbeit des Ortsverbands der Arbeiterwohlfahrt entstanden.

Im Mittelpunkt sollen allerdings Essen und Trinken stehen. Damit niemand hungern muss und alles gut vorbereiten werden kann, bitten die Veranstalter um eine rechtzeitige Anmeldung im Lokal des Weltladens, Uhlandstraße 3, unter Telefon 07081/9 59 48 51 oder per E-Mail an info@weltladen-wildbad.de. Der Besuch ist kostenlos, für eine Spende ist der Weltladen dankbar.