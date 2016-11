Bad Wildbad Ein gelungenes Gemeinschaftswerk

Bad Wildbad-Calmbach. Beim 21. Weihnachtsmarkt, ausgerichtet von der einstigen Arbeitsgemeinschaft der Calmbacher Vereine, die sich zu solchen Anlässen immer wieder formiert. Offensichtlich aufgrund guter Erfahrungen im vergangenen Jahr, als der Weihnachtsmarkt erstmals schon um 13 Uhr begonnen hatte, öffneten auch jetzt die Stände wieder zu dieser Zeit. Der große Besucherzustrom freilich setzte erst am späteren Nachmittag bei frühwinterlichen Temperaturen von etwa sieben Grad ein. Beim Weihnachtsmarkt mit dabei war auch die evangelische Kirchengemeinde mit Angeboten im Gemeindehaus. Um 16.40 Uhr schaltete sich die Giebelbeleuchtung am und rund um den Lindenplatz und am großen Weihnachtsbaum ein, so dass sich das Ortszentrum in romantischem Licht präsentierte.

Stimmungsvolle Weisen

Danach eröffnete der Grundschulchor der Fünf-Täler-Schule unter der Leitung von Tina Haas das musikalische Programm mit einigen Weihnachts- und Winterliedern, das von der Orchestervereinigung unter der Leitung ihres Dirigenten Sascha Eisenhut mit weihnachtlichen Weisen fortgesetzt wurde.