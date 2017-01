Bad Wildbad "Ein Forstmann mit Leib und Seele"

Bad Wildbad-Calmbach. Nach mehr als 26 Dienstjahren im Oberen Enztal, teilweise auch noch als Leiter des einstigen Staatlichen Forstamts Enzklösterle, ist Forstdirektor Michael Conrad (63, Enzklösterle) in den Ruhestand getreten. Sein Nachfolger ist Oberforstrat Tobias Volg (Bad Herrenalb-Neusatz) mit Dienstsitz in der Außenstelle des Calwer Landratsamtes an der Bahnhofstraße in Calmbach.

Bei der Verabschiedung im Rahmen einer Feierstunde in der Grünhütte bezeichnete Ministerialrat Felix Reining (Stuttgart) als Geschäftsführer Finanzen und Controlling Staatswald Conrad als einen "Forstmann mit Leib und Seele", der auf eine erfüllte forstliche Laufbahn zurückblicken könne. Begonnen mit dem forstwissenschaftlichen Studium in den Jahren 1974 bis 1979 an der Universität Freiburg mit einem sich anschließenden Referendariat beim Forstamt Philippsburg.

Hervorragende Arbeit herausgestellt