Bad Wildbad Eichenkreuzsport will mehr Flagge zeigen

Bad Wildbad/Sprollenhaus. "Der Input von Referenten und die Erfahrungen anderer zu hören, macht den Landesverbandstag zu einem Highlight unseres Vereinslebens", sagt Thorsten Keller. Der Sprollenhäuser hat 2006 eine Indiaca-Gruppe gegründet, die unter dem Dach des Evangelischen Jugendwerks Württemberg (EJW) in deren Eichenkreuzsport organisiert ist. "Mir war die Verbindung von christlichen Werten und Sport wichtig", sagt Keller, der mit Clemens Treiber die 22 Indiaca-Spieler freitags ab 17.30 Uhr und Samstagvormittag in der Turn- und Festhalle trainiert. Interessierte sind den Sportlern, die über den Posaunenchor versichert sind, jederzeit willkommen. Gemeinsam waren sie beim jährlichen Sport-Forum in Leonberg, wo sie sich mit 100 Delegierten aus anderen Eichenkreuz-Ortsgruppen austauschten und in Referaten und Workshops Impulse bekamen. Unter dem Dach des EJW ist der Eichenkreuzsport vor allem in Hand-, Volley-, Fußball, Indiaca und Wintersport stark.

Doch wie in den Bad Wildbader Teilorten Sprollenhaus und Nonnenmiß, die zusammen 900 Einwohner haben, tun sich auch andere Ortsgruppen schwer, ihre Mitgliederzahlen zu halten. "Die Abiturienten verlassen uns häufig, wenn sie zum Studium wegziehen", sagt Keller, der vor allem im ländlichen Raum den demographischen Wandel in der Nachwuchsarbeit spürt. "Bei uns steht nicht der reine Wettbewerb im Vordergrund, sondern die Gemeinschaft", begründet Treiber, weshalb sie sich dem EJW angeschlossen haben und nicht beim Württembergischen Landessportbundes (WLSB) versichert sind. "Wir wollen Jugendlichen beibringen, dass man auch aus Niederlagen etwas lernen kann", begründet der Co-Trainer diese Haltung. Und dennoch waren die Sprollenhäuser, die auch Sommerfreizeiten gestalten oder Ausflüge, etwa in einen Hochseilgarten, in Indiaca bereits württembergischer Meister und Teilnehmer an den deutschen Meisterschaften.

Viele Ansatzpunkte