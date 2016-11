Bad Wildbad "Dienstältestes" Mitglied geehrt

Rau trat 1941 in den Turnverein ein. Zunächst war er als Leichtathlet aktiv und siegte 1944 bei den Kreismeisterschaften über die 100-Meter- Sprintstrecke. Seine Sprintstärke brachte er auch in der Staffel ein. Beim ersten Gauturnfest 1950 in Oberhausen wurde er mit drei Kameraden Gauturnfestsieger in der vier mal 100-Meter-Staffel.

Später wechselte Rau von der Leichtathletik zum Handball. Zu dieser Zeit wurde noch Feldhandball gespielt. In der elfköpfigen Mannschaft wurde Rau als Läufer eingesetzt.

Viele Jahre Schriftführer