Bad Wildbad Die Schulen sollen Impulse bekommen

Bad Wildbad. So nennt sich die als Lehrerakademie allgemein bekannte Einrichtung in der Bätznerstraße amtlich. Seit 2015 wird diese von dem Direktoriums-Duo Carmen Mattheis und Bernd Schinko geleitet. Sie ließen sich bei dem intensiven Gespräch mit den beiden stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden – der eine innenpolitischer, der andere bildungspolitischer Sprecher – in die Karten schauen.

Die Politiker bezeichneten es als wichtig, ihre Entscheidungen an der Praxis zu orientieren. Begleitet wurden sie vom stellvertretenden Bürgermeister Bad Wildbads, Jochen Borg, und Blenkes im letzten Landtag noch als Abgeordnete speziell mit dem Thema befasster Büroleiterin Viktoria Schmid.

Für Belebung gesorgt