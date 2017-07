Bad Wildbad Die Ritter der Tafelrunde gehen auf Reisen

Vor dem Hintergrund des Jubiläums "650 Jahre Überfall im Wildbad" hatte sich die Kindergartenleitung entschlossen, ein ähnliches Thema zu wählen. Moderator Jochen Barth kündigte das Stück "Die Ritter der Tafelrunde" an. In bunten Gewändern und Kostümierungen zogen die Erzieherinnen und Kinder auf der Spielwiese ein, auf der sich sogleich die Ritterrunde formierte. Mit deren Verhalten war der König allerdings nicht einverstanden, weshalb er die Ritter in die Welt schickte.

Auf ihrer Reise besuchten die Ritter diverse Handwerker wie etwa den Bäcker, den Schmied, den Kerzenzieher, den Seiler, den Weber, den Filzer und den Töpfer sowie die Gaukler. Anschließend kamen sie geläutert zur Ritterrunde des Königs zurück. Die Runde verlief dann wesentlich versöhnlicher als zuvor.

Pfarrer bedankt sich für Aufführung

Die Kinder waren unter der Moderation von Kindergartenleiterin Marina Schwerdtfeger voll bei der Sache und begeisterten sich für das gut halbstündige Ritterleben. "Ich möchte ganz herzlich Danke sagen", kommentierte Pfarrer André Bohnet die Aufführung der Kleinen aus der Kindertagesstätte zusammen mit ihren Erzieherinnen.

Auf der Spielwiese hatte der CVJM Calmbach einen Waffelstand, ein Wasserrohrspiel, einen Dosenwurfstand und ein Schuh-Memory aufgestellt.

Die bunten Luftballons wurden vom Wind in Richtung Kälbling getrieben. Schon jetzt darf man gespannt darauf sein, wie viele Kilometer die mit den Namen der Absender versehenen Ballons zurücklegten. Begeistert waren die Kinder von den Rundfahrten im Löschfahrzeug der Feuerwehr. Mit etwas Glück gab es Gewinne bei der Tombola. Für den musikalischen Abschluss des Sommerfestes sorgte die Orchestervereinigung Calmbach mit flotten Weisen.