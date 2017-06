Bad Wildbad Die Ouvertüre hat begonnen

Bad Wildbad. "Ja, wir sind hier quasi die Ouvertüre für das, was die nächsten Wochen folgen wird", lacht Martin Schiereck, Organisationsleiter des Festivals in Bad Wildbad. Und dann muss er auch schon wieder ans Telefon. Rückruf von einer Wildbader Vermieterin: Es geht um Zimmer für die Künstler, den gesamten Stab. In diesem Fall – leider alles ausgebucht. "Ja, wir merken schon ein wenig, dass die Übernachtungsbetriebe hier in Bad Wildbad immer besser ausgebucht sind", dass Bad Wildbad seit dem Ausbau des Sommerbergs "hypt". Allerdings: "Auch, dass manche Vermieter zum Beispiel aus Altersgründen aufhören". Aber es gebe trotzdem noch viele gewachsene Kontakte.

"Wir bringen jeden unter", ist Schiereck sicher, schließlich würden die "Rossinis" sich in der Regel für rund einen Monat einmieten. "Das ist doch ’ne Hausnummer." Apropos Sommerberg: Dem Besuch des Baumwipfelpfads galt gleich einer der ersten Außentermine, von denen Schiereck über die Tage reichlich zu absolvieren hat. "Das war ein Abstimmungsgespräch da oben mit allen Beteiligten."

Denn zwei Konzerte wird es nach dem Auftrakt-Erfolg im vergangenem Jahr da "Ganz Oben!" – so der Konzert-Titel – geben: Am Freitag, 7. Juli (20 Uhr), wird auf dem Turm des Baumwipfelpfads ein Festkonzert mit Mozarts c-Moll Messe mit zahlreichen Solisten wie Silvia Dalla Benetta, dem "Camerata Bach Chor Poznan" und den "Virtuosi Brunenses" unter Antonino Fogliani zu hören sein – das Auftakt-Festkonzert von "Rossini in Wildbad" in diesem Jahr. Und am Dienstag, 18. Juli (20 Uhr), wird auf dem Baumwipfelpfad die vielfach preisgekrönte, temperamentvolle Pianistin Luiza Borac in einem Kammerkonzert zu hören sein, im Vorjahr für ihr Debüt in Bad Wildbad einmütig gefeiert. Nun stellt sie ebenfalls unter dem Titel "Ganz oben!" ein auf den wundervollen Ort abgestimmtes Programm mit Bach-Bearbeitungen von Lipatti "sowie viel Romantik" von ihrer neuen CD vor.