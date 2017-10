Bad Wildbad Die Höhenorte lagen Barbara Noack besonders am Herzen

Viel Engagement

1995 rückte sie dann für den verstorbenen Stadtrat Herrmann König sowohl in den Gemeinderat als auch in den Bau- und Umweltausschuss sowie den Partnerausschuss nach, ehe sie dann 1999 erneut aus dem Gremium ausschied. Am 7. Juni 2009 wurde sie dann zum dritten Mal Mitglied des Bad Wildbader Gemeinderates und blieb dies dann bis zur Sitzung am 28. September diesen Jahres, in der sie auf eigenen Wunsch ausschied. 2014 erhielt sie die Ehrennadel des Gemeindetages für zehnjährige kommunalpolitische Tätigkeit.

Da sie bei der September-Sitzung nicht anwesend war, erfolgte nun die offizielle Verabschiedung. Mack drückte seinen Dank für die geleistete Arbeit aus. "Die Höhenorte lagen ihnen besonders am Herzen", erinnerte er. Deren Anliegen habe sie mit viel Engagement vertreten, aber wieder­um auch die Entscheidungen des Gemeinderates "auf dem Berg verteidigt".