Bad Wildbad Der Überfall im Wildbad jährt sich zum 650. Mal

"Große Schatten voraus wirft das Überfalljubiläum", betonte Marina Lahmann vom Stadtmarketing, die das in der zweiten Maihälfte stattfindende Jubiläumsfest vorstellte. Es sei ein Bürgerfest. Deshalb hoffe man auf Akzeptanz sowie Beteiligung aller Einwohner und natürlich auf viele Besucher. Das dreitägige Fest bietet einen zweitägigen Mittelaltermarkt plus ein vielfältiges kulturelles Programm. Die Eröffnung am Freitagabend (findet auf dem Kurplatz statt, stilvoll, mit einer freien szenischen Darstellung des Überfalls durch die "Freie Ritterschaft Baden", sowie Musik, Ansprache und Feuershow. Mittelalterliches Spektakulum und Markttreiben gibt es am Samstag und Sonntag im Kurpark mit einem mittelalterlichen Konzert am Samstag. Höhepunkt dürfte der mittelalterliche Festumzug sein, der am Sonntag nach einem ökumenischen Gottesdienst gegen 14 Uhr in der Paulinenstraße startet, durch die König-Karl-Straße führt und im Kurpark endet. Bisher gibt es 30 Zusagen von Gruppen, doch hoffe man noch auf weitere Meldungen, wobei vor allem Gruppen mit Bezug zum Wasser erwünscht sind, beispielsweise Quellgeister, Wassermänner, Wellness-Freaks, Seejungfrauen, aber auch Gruppen, die Themen aus der Geschichte der Stadt darstellen.

Weiter vorgesehen an den Jubiläumstagen sind eine Broschüre oder Magazin zum Jubiläum, zu Kerner oder Uhland, Dekorierung der Straßen, mittelalterliche Fahnen und Kostüme, Eber aus Holz oder als Kuscheltier und außerdem ein Bad Wildbad-Buch, das vom Kreisgeschichtsverein zum Jubiläum herausgegeben wird.

"Der Überfall im Wildbad" steht im Mittelpunkt der Theatergruppe der Turnabteilung im TSV Wildbad, der am 23. und 24. Juni im Kurtheater über die Bühne gehen soll. Geplant sind außerdem ein "Eberhard-Rap" und ein Vortrag zum Überfall, dessen geschichtliche Hintergründe Konrad Finke in intensiver Archivarbeit erforscht hat.

Themenreihe zur Reformation

Die Themenreihe Reformation ist zwischen dem 19. September und 17. Oktober in allen evangelischen Kirchengemeinden von Höfen bis Enzklösterle geplant. Das Sommerfest mit Enzbeleuchtung findet am 1. und 2. Juli statt, vom 25. bis 27. August ist das Clara-Schumann-Wochenende und am 14. Oktober laden Musikverein und Gesangverein Sprollenhaus zum Oktoberfest ein. Weitere Veranstaltungen sollten umgehend an das Stadtmarketing, Telefon 07081/93 01 12 oder die Touristik, 07081/1 02 97, gemeldet werden.