Bad Wildbad "Der klassische Unterricht wird um ein Segment ergänzt"

Am Bad Wildbader Enztal-Gymnasium gibt es schon eine Arbeitsgruppe, die den Einsatz von Tablets in den sozial- und geisteswissenschaftlichen Fächern sowie in den Fremdsprachen erprobt. Vor diesem Hintergrund hat sich das Gymnasium im Juli 2016 für die Teilnahme an dem vom Kultusministerium ausgeschriebenen Schulversuch "Tablets an allgemeinbildenden Gymnasien" beworben. Mit der Bestätigung seitens der Stadtverwaltung, die Kosten für den damit verbundenen Ausbau der Netzwerkin­frastruktur entsprechend der Konzeption des Ministeriums zu übernehmen. Trotzdem wurde die Teilnahme an diesem Versuch abgelehnt.

Schon im Herbst 2016 musste der veraltete Server mit aus dem Schulbudget finanzierten Kosten von rund 10 000 Euro ausgetauscht werden.

160 000 Euro veranschlagt