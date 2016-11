Bad Wildbad Den Patienten die Ängste nehmen

Zum Thema Palliativmedizin findet am Dienstag, ­8. November, in den Sana Kliniken Bad Wildbad ein Informations-Abend statt. Angela Keichel-Höhn, leitende Oberärztin der Sana Klinik für Innere Medizin, wird die Veranstaltung eröffnen und das Palliativkonzept zur fachübergreifenden Versorgung schwerkranker Patienten vorstellen.

Ein schwieriges sowie sensibles Thema

Es ist ein schwieriges und sensibles Thema, das die Bereiche Pflege, Psychotherapie, Physiotherapie oder Hospiz betrifft. "Was machen wir, wenn eine Heilung nicht mehr möglich ist?". Herauszufinden, wie das Leben für den Patienten trotzdem noch lebenswert ist, ist die Kernaufgabe der sogenannten Palliativmedizin. In den Bad Wildbader Sana Kliniken steht den Schwerstkranken dafür ein interdisziplinäres Palliativ-Team zur Verfügung, das sich sowohl in speziell ausgestatteten Klinikzimmern, als auch durch die intensive Zusammenarbeit mit dem ambulanten Hospizdienst Oberes Enztal, um die Patienten kümmert. Zu diesem Team gehört insbesondere Oberärztin Keichel-Höhn, Fachärztin in der Palliativ-Medizin. Sie weiß: Respekt, Beistand, Hilfe und Würdigung sind die wichtigsten Schlagworte, wenn es darum geht, Menschen in den Tod zu begleiten.