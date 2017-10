Bad Wildbad Das Ziel: "Qualität rauf, Preise rauf!"

Bad Wildbad. Bereits im Vorfeld der Veranstaltung sagte Köhl, dass es maximal 144 Plätze im Großen Saal des Forums König-Karls-Bad gebe und er sich mehr als 100 Anmeldungen wünsche. Letztendlich wurden es dann 80 Anmeldungen. Bei den Vorträgen, so schätzt Köhl, waren es dann nur rund 60 Personen. "Das ist zu wenig", stellte er fest und gab unumwunden zu: "Ich bin schon enttäuscht." Vor allem seien zu wenig Gastgeber dagewesen. "Sie haben die Chance nicht genutzt", so Köhl. Denn vor und nach dem strammen Vortragsprogramm präsentierten sich 21 Ausflugsziele aus dem Oberen Enztal und der Region an Tischen im Obergeschoss des Forums König-Karls-Bad. Die Vertreter der Ausflugsziele konnten mit Informationsmaterial und Aufstellern für sich werben und so mit den Gastgebern in Kontakt kommen. Gerade vor den Vorträgen waren die Tische nur spärlich besucht. Überrascht war Köhl davon, dass mehr Gastgeber aus Enzklösterle als aus Bad Wildbad da waren. Und denen, die da waren, gefiel die Veranstaltung durchaus. "Es gab geballte Informationen und Denkanstöße", fand Steffen Frey vom Enztalhotel in Enzklösterle. Er bezeichnete den Tourismus-Tag als "informativ und sehr umfangreich". Außerdem sei es interessant gewesen, Hansjörg Mair, den neuen Geschäftsführer der Schwarzwald Tourismus GmbH, kennenzulernen.

Vor Beginn der fünf Vorträge erklärte Köhl, für wen der Tag des Tourismus gedacht sei. Die Veranstaltung richte sich "primär an Gastgeber, die mit Übernachtungsgästen zu tun haben". Er wünschte sich, dass diese Gastgeber sich "für die drei Stunden einmal im Jahr Zeit nehmen".

"Der Nordschwarzwald ist im Aufwind. Das kann ich für Bad Wildbad nur bestätigen", sagte Bürgermeister Klaus Mack dann in seiner Begrüßung. Man habe viel investiert, etwa in die Sommerbergbahn, und so auch private Investoren angezogen. Allein der Baumwipfelpfad locke in diesem Jahr rund 250 000 Besucher in die Stadt, dazu käme 2018 noch die Hängebrücke. Dieser Besucherzuwachs bringe aber auch neue Herausforderungen mit sich, sagte Mack und sprach Themen wie Verkehr, Einzelhandel und Übernachtung an. So habe man "ein Hotelentwicklungskonzept auf den Weg gebracht". Mack kann sich neue Angebote wie ein Baum- oder Waldhotel sehr gut vorstellen.