Bad Wildbad Das Warten hat sich endlich gelohnt

Erst jetzt im Dezember wurde in Sankt Anton/Österreich eine weitere Sendung mit Après-Ski-Hits für RTL II aufgezeichnet. Der 1. FC Calmbach kann den Freunden der "Dorfrocker" und solchen, die es werden wollen, noch weitere Bonbons anbieten. So verlost er auf seiner eigenen Facebook-Seite vier handsignierte Kalender der Hitparaden-Stürmer. Zudem können Firmen oder Gruppen sechs Personen Tische reservieren lassen, weil die Kapazität begrenzt ist. Ferner wird am 14. Januar oder am frühen Morgen des 15. Januar ein Heimkehr-Service angeboten. Hinzu kommt: Ab etwa 1 Uhr in der Frühe sorgt ein DJ dafür, dass die Stimmung auch nach dem Live-Auftritt hoch gehalten wird. Der 1. FC Calmbach verspricht zudem beste Verpflegung.

Suche nach Nachwuchs

Vorverkaufsstellen wurden eingerichtet im Clubhaus des 1. FC Calmbach, bei Euronics Alhaca in Calmbach, Getränke Keller in Calmbach, der Volksbank-Filiale in Calmbach, in den Agip Service-Stationen Herder in Calmbach und Calw, im Touristikbüro Bad Wildbad sowie im Hotel Ochsen in Höfen. Tickets können auch bei Reservix online erworben werden. Weitere Informationen gibt es online unter www.fc-calmbach.mein-verein.de sowie unter www.dorfrocker.de und in Facebook unter www.facebook.com/dorf rocker

Die 400 Mitglieder des Vereins würden sich über eine "volle Hütte" nicht beklagen, profitiert man dort vor allem aus den Catering-Einnahmen. Dem Konzert gehen viermonatige Verhandlungen voraus, laut Herder mit dem Ziel "das Risiko so gering wie möglich zu halten". Daher gingen die Einnahmen der Tickets in vollem Umfang an die "Dorfrocker".

Herder, der laut eigener Aussage ein gutes Verhältnis zur Band pflegt, wünscht sich für den Verein aber auch positive Aspekte in anderen Bereichen. Denn: Geld spielt bekanntlich kein Fußball. Momentan sei es zwar noch so, dass man "von Bambinis bis zur ersten Mannschaft alles stellen könne", bei den A-Junioren jedoch schon auf eine Spielvereinigung zurückgreifen müsse, betont Herder. Hier wünscht man sich, dass der Verein seine Bekanntheit steigern kann und der ein oder andere Neuzugang den Weg in den Verein findet. Auch als Trainer oder Betreuer der einzelnen Mannschaften, denn auch die Trainersuche werde immer schwieriger, so Herder.