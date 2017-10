Bad Wildbad Das "Rossini"-Programm steht

Die Premieren im kommenden Jahr sind die szenische Produktion "L’Equivoco Stravagante – Die verrückte Verwechslung" am Freitag, 13. Juli, unter der Regie von Jochen Schönleber und "La Cambiale die Matrimonie – Der Heiratswechsel" am Samstag, 14. Juli, unter der Regie von Lorenzo Regazzo. Am Donnerstag, 19. Juli, folgt "Moise – Moses", Regie Jochen Schönleber und unter der musikalischen Leitung von Antonino Fogliani sowie die konzertante Aufführung "Zelmira" am Samstag, 21. Juli. Für diese letzte Premiere wird, nach seinem Debüt in Wildbad 2017, Gianluigi Gelmetti am Pult erwartet.

Die Eröffnung des Festivals ist am 12. Juli auf dem Turm des Baumwipfelpfades geplant, es soll die "Petite Messe Solenelle" von Rossini erklingen (Wiederholung am 24. Juli).