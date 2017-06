Bad Wildbad "Das ist ein Hobby mit Kulturgut"

Bad Wildbad. Ein Rundkurs durch die Bad Wildbader Innenstadt stellte das Können aller auf die Probe. Dazu gab es Ausfahrten in die Umgebung. In beiden Klassen ging es heiß her. In der Klasse Sport hatten es die Teilnehmer allerdings ein bisschen schwerer. Behaupteten jedenfalls Till und Michael Zupanic, die hier mit einem Porsche 911 antraten. Die große Schwierigkeit lag in der Nachtetappe. "Nachts muss man sich doch etwas mehr konzentrieren", so die beiden Brüder.

Pech gehabt

Das teuerste Auto hatte auch das meiste Pech. Georg Weidmann und Wayne Ranson blieben mit ihrem Bentley Open Tourer stecken. Den Zeitplan brachte das zwar ins Wanken. Die Stimmung nicht. "Hier geht es nicht um den Sieg, wir haben einfach Spaß", meinte Weidmann, der viel Erfahrung im Rallyesport hat. Als Team funktionierten die beiden trotz der Panne hervorragend. Auf die Frage, wer die schwerere Aufgabe hat, zeigten Weidmann und Ranson auf den jeweils anderen und lachten. Leicht haben es jedenfalls beide nicht. Der Wendekreis des spektakulären Bentleys beträgt 18 Meter. Nächsten Monat wird bei der Silvretta Classic Rallye Montafon angetreten.