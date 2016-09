Bad Wildbad Das ging gerade nochmal gut

Kern ist Luegers Gutachten, das nach Untersuchung von acht Versorgungsmodellen festhält: "Es bleibt an sich die Wahl übrig zwischen einer Wasserbeschaffung aus dem Neckartal, dem Schwarzwald, dem entlegenen Illertal, oder dem noch entlegeneren Bodensee". Das Neckargrund- und Quellwasser mit dem teils in künstlichen Seen um die Stadt gesammelten Nass reichte nicht mehr.

Königliches Ministerium regt zu Prüfungen an

Schließlich kommen die bürgerlichen Kollegien zu dem Resultat, dass Stuttgarts von 1909 mit 275 000 Einwohnern bis 1925 auf prognostizierte 407 800 Menschen wachsende Bevölkerung – tatsächlich wurden es 334 000 – mit dem gepriesenen Enz- und Eyachtal-Quellwasser versorgt werden soll. Dies sei auch die wirtschaftlichste Variante. Prinzipiell unterstützen dies verschiedene staatliche Stellen. Eine Äußerung des grundsätzlich die Lösung befürwortenden königlichen Ministeriums des Inneren regt zu prüfen an, ob nicht kleinere Seen in den Enz-Seitentälern und im Eyachtal einem großen vorzuziehen wären.

"Ein teilweise bis ganz entleerter See zu Zeiten der Wasserklemme, im Spätsommer und Herbst, würde einen geradezu hässlichen Anblick gewähren". Übler Geruch und vielleicht eine Schnaken- und Fliegenplage seien zu befürchten. Mit Macht und Argumenten wehrte sich auf 44 eng bedruckten Seiten 1909 der "Verband der Wasserwerksbesitzer des oberen Enztals" gegen das Vorhaben. Besonders das Wasserdargebot und die Baukosten seien geschönt oder fehlerhaft dargestellt worden. Teilweise konnte dies auch belegt werden.

Die Neckarmetropole löste das drängende Problem 1912 vorerst mit einer Beteiligung an der Landeswasserversorgung. "Wie im Jahr 1909 will Stuttgart auch jetzt seinen zukünftigen weiteren Wasserbedarf aus dem Schwarzwald besziehen", heißt es in einem Gegengutachten, das im April 1926 auftaucht. Auftraggeber waren die Amtskörperschaft Neuenbürg und die Verbände der Wasserwerksbesitzer des oberen und unteren Enztals. Wieder kommen die diesmal auf das Zieljahr 1955 ausgerichteten, im Prinzip identischen Pläne nicht zum Tragen.

Interesse inzwischen gänzlich erloschen

Inzwischen ist das Interesse am Wasser aus dem Schwarzwald in der Landeshauptstadt erloschen. Dass es dort aus den Wasserhähnen sprudelt, wenn sie aufgedreht werden, dafür sorgen je etwa zur Hälfte die Bodenseewasserversorgung – die Stuttgart 1954 mit gründete und 1956 zu bauen begann – sowie die hauptsächlich das Donauried nutzende Landeswasserversorgung.