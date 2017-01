Was früher öfter der Fall gewesen sein soll, ist gegenwärtig in Bad Wildbad wieder Realität: Die Große Enz ist ein Stück hinter und vor dem Wehr des kleinen E-Werks bei der Bismarckinsel bis hinauf zur Wildemann-Brücke auf rund 100 Metern Länge in ganzer Breite von einer Eisschicht bedeckt. Auch sonst ist in der Stadt und im Kurpark auf dem Fluss noch manche zugefrorene Stelle zu entdecken, wo sonst munter das Wasser plätschert. Der Betrieb im Bad Wilbader Kurpark ist derzeit überschaubar. Doch Passanten von der Ziegelhütte, die den Weg zur oder aus der Stadt durch die winterlichen Anlagen nehmen, und einzelne Spaziergänger sind immer wieder anzutreffen. Sie finden genügend gepflegte Wege, die ungefährdet begangen werden können. Andere Strecken sind gesperrt. Manch reizvoller Blick auf die teils zugefrorene Große Enz und die winterlich dekorierten Anlagen belohnt die Kurparkbesucher. Fotos: Schabert